シャオミ・ジャパンは、EV「Xiaomi SU7」と「Xiaomi SU7 Ultra」を再現した1:18スケールのダイキャストモデルを発売した。実車のデザイン理念を忠実に反映した精密なレプリカで、ドアやボンネットの開閉ギミックも備えている。 「Xiaomi SU7 Ultra 1:18 ダイキャストモデル」のカラーはライトニングイエロー、大きさは284×110×82.5mm。価格は1万6800円。 「Xiaomi SU7 1:18 ダイキャストモデ