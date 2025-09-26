京都府の住民ら千人以上が原発の運転差し止めを求めている裁判。判決は来年７月に言い渡されることになりました。福井県にある大飯原発３・４号機の運転差し止めを求めているのは、福島県からの県外避難者たちを含む京都府内の住民など３４５７人です。国や関西電力に対する訴えは２０１２年に起こされ、９月２５日の最終弁論で、原告側は地震発生時の危険性を軽視していることや、山間地域の住民や高齢者における避難計画が