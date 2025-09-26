◆第５９回スプリンターズＳ・Ｇ１（９月２８日、中山競馬場・芝１２００メートル）９月２６日、美浦トレセン２０２３年の東京新聞杯など重賞２勝を挙げ、悲願のＧ１初勝利を狙うウインカーネリアン（牡８歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父スクリーンヒーロー）は、大外の１６番枠に決まった。レースを２日後に控えた金曜は、三浦皇成騎手を背にして朝一番に坂路をキャンターで駆け上がって調整した。２走前のアルクオーツスプリント