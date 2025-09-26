J1残留を目指す横浜F・マリノスは26日、神奈川県横須賀市のF・マリノススポーツパークで全体練習を行い、28日のFC東京戦（味の素スタジアム）に向けて調整した。報道陣に公開した冒頭15分間ではMF喜田やMF天野、FW植中らがランメニューやボール回しで軽快に動いた。現在は残留圏の17位だが、降格圏18位の横浜FCとは勝ち点28で並んでいる。2戦ぶり白星で残留圏キープを目指す。