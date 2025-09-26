【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領は２５日、ホワイトハウスでトルコのタイップ・エルドアン大統領と会談した。ウクライナ侵略を続けるロシアへの圧力を強化するため、露産エネルギーの購入を停止するよう要求した。トランプ氏はロシアの経済状況について「ひどい状態だ」と指摘し、「（トルコにとって）ロシアから石油とガスを買わないことが最善の道だ」と強調した。トルコに対露関係の見直しを迫った形だ。一