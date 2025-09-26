浅尾慶一郎環境相は26日、東京電力福島第1原発事故に伴う福島県内の除染土のうち、放射性物質濃度が比較的低く、公共工事などに使う土の呼称を「復興再生土」に決めたと発表した。除染土再利用に対する国民の理解促進を狙う。