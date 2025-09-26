冠水した地下駐車場を視察し、排水装置の状態を確認する三重大大学院の川口淳教授（左）＝26日午前、三重県四日市市国土交通省は26日、記録的な大雨で冠水し274台の車両が浸水被害に遭った三重県四日市市の地下駐車場「くすの木パーキング」を巡り、3年以上前に止水板の故障を把握しながら、必要な措置を取っていなかったと明らかにした。冠水は排水装置が機能しなかったことなどが原因とされている。国交省によると、2021年12