ジェラルド・バトラー主演、ディザスターアクション映画『グリーンランド―地球最後の2日間―』（2020）の続編『Greenland 2: Migration（原題）』の予告編映像が米公開された。前作で滅亡した地球の生き残りの新たな旅が描かれる。 予告編映像の最後に、津波の描写が一部含まれています。 ﻿ 前作では、地球に迫る巨大彗星から生き延びるため、建築技師のジョン・ギャリティと彼の家族