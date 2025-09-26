「カブス−メッツ」（２５日、シカゴ）カブス・鈴木誠也外野手が２打席連続の２９号３ランを放った。２−８の六回１死二、三塁の好機で、メッツ先発マクリーンの１ストライクからの２球目、内角スイーパーをうまくさばいて左中間へ運んだ。この日は「５番・右翼」で出場。四回の第２打席で左中間へ２８号ソロを放った。この本塁打は８月６日・レッズ戦以来。４試合連続安打となる９月初の一発は、３試合連続打点で今季９４