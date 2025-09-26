オーディション番組『BOYS II PLANET』からデビューする最終メンバー8人が決定した。【画像】『ボイプラ2』練習生、暴言＆見下し疑惑9月25日に放送された『BOYS II PLANET』の最終回で、キム・ゴンウ、キム・ジュンソ、イ・リオ、イ・サンウォン、ジャンジアハオ、ジョウアンシン、チョン・サンヒョン、ホー・シンロンの8人が「ALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン）」としてのデビューを確定させた。チーム名「ALPHA DRIVE ONE