臨床検査技師は、病気の診断や治療に必要な検査をおこない、その結果を医師に提供する専門職です。日本の病院で15年間の経験を積んだ臨床検査技師が選んだのは、独立行政法人国際協力機構（以下、JICA）での国際協力でした。 JICAは、インフラ整備や教育、防災・復興支援に加え、医療・福祉分野でも開発途上国を支援しています。 今回取材したIさんは、勤務先の休職制度を利用し、JICA海外協力隊としてフィジーに渡航しま