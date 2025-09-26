◇ナ・リーグフィリーズ1―0マーリンズ（2025年9月25日フィラデルフィア）フィリーズのカイル・シュワバー選手（32）が25日（日本時間26日）、本拠でのマーリンズ戦に「2番・DH」で先発出場。3打数無安打でノーアーチに終わり、ドジャース・大谷翔平投手（31）に2本リードでレギュラーシーズン最終カードとなる3連戦を迎えることとなった。初回無死一塁の第1打席は空振り三振、3回2死の第2打席も中飛、5回2死三塁は四球