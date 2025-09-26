双子を妊娠中のタレント・中川翔子が26日までに自身のインスタグラムのストーリーを更新。妊娠中の双子の名前を決めたことを明かした。中川は「ひびきが好きで一発で読める字で双子感あって画数良い」と説明。「名前考えるの超大変だったけどやっと決まってよかった」と安どした。「一生の、人生最初のプレゼントだものね自分が名前で悩んできた人生だったから、、」とつづった。中川は23年に家庭裁判所に許可申請を届け