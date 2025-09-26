香港西九竜駅で高速列車に乗り込む乗客。（４月１８日撮影、香港＝新華社配信）【新華社香港9月26日】中国の広東省広州市・深圳市と香港特別行政区を結ぶ広深港高速鉄道の香港区間は23日、開業から7周年を迎えた。8月の旅客輸送量は320万人を超え、単月として開業以来最多を記録した。鉄道事業者の香港鉄路（MTR）によると、香港区間は乗客から人気が高く、旅客輸送量は累計9千万人を超えた。今年1〜8月は前年同期比20