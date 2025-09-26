TBSの田村真子アナが、26日放送のTBS系バラエティー『ラヴィット！』（前8：00）に生出演。来週の放送を夏休みのために休演すると伝えた。【写真あり】昨年は…南後杏子アナが1週間代役を務めた番組終盤、田村アナは「来週はですね、私田村、夏休みをいただきます。日替わりMCが毎日登場するということですので、お楽しみに」と呼びかけた。昨年の夏休みでは、南後杏子アナが代役を務めた。