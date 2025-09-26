Photo: SUMA-KIYO Apple（アップル）純正のiPhoneケースといえば、まず思い浮かぶのが「シリコーンケース」。毎年、新型iPhoneと同時に登場する定番アイテムで、その完成度は折り紙付きです。僕がiPhone 16 Pro Maxと一緒に購入したこのシリコーンケースを使い始めて、ちょうど1年が経ちました。今回は経年変化や日々の使用を通して見えてきたことなど、リアルな使用感をお伝えしたいと思い