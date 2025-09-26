◆この日も2本塁打浴び9試合連続被弾…カブスの今永昇太投手（32）が25日（日本時間26日）、本拠地リグリー・フィールドで行われたメッツ戦に先発登板。レギュラーシーズン最終登板で今季ワーストの8失点KOを食らい、2年連続2ケタ勝利達成とはならなかった。9月2日（同3日）のブレーブス戦で9勝目を挙げて以降、白星から遠ざかっている今永。レギュラーシーズン最終登板で2年連続2ケタ勝利の権利をつかみたいところだったが、