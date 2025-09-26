6男7女・15人の大家族「うるしやま家」の母親の佳月さん（48）が、子どもたちに作った色鮮やかなお弁当を公開した。【映像】「うるしやま家」50個のハンバーグが並ぶ食卓8月に54歳の誕生日を迎えた父親・亨さん（54）の誕生日会の様子をYouTubeチャンネルに投稿している、うるしやま家。50個のハンバーグが並ぶ食卓などを公開すると、「誕生日に盛大にお祝いするの羨ましい」「料理すごすぎる」などのコメントが寄せられ、話題