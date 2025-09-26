北欧のデンマークの空港や空軍基地の周辺で相次いでドローンが目撃されました。【映像】目撃されたドローンデンマークでは今週、首都コペンハーゲン近郊の空港周辺でもドローンが確認されています。デンマーク政府によりますと、24日夜〜25日未明にかけて北部のオールボー空港周辺の上空でドローンが目撃され、空港が数時間にわたり閉鎖されました。ドローンは南部の複数の空港や空軍基地の周辺でも確認されたということです。