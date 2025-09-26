俳優・渡辺篤史が案内役を務めるテレビ朝日系の人気番組『渡辺篤史の建もの探訪』（毎週土曜前4：25）27日の放送では、千葉県いすみ市に建てられた荘司邸が紹介される。テーマは「日本建築を再発見する家」で、仕口や継手、左官などの職人技を生かし、日本の建築文化を後世に伝えることを目的とした住まいとなっている。【写真】外階段が印象的な外観＝「東京都昭島市・齋藤邸」この家を建てたのは、東京で会社を営む夫妻。