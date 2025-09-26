卵の価格が年末にかけて例年よりも高い水準で推移する見通しであることがわかりました。【映像】卵の価格 年末にかけ高水準で推移の見通し卵の生産者で構成される日本養鶏協会は25日、来年上半期にかけての卵の需給の見通しを示しました。去年の秋から今年の初めまでの鳥インフルエンザで、全国で卵を産む鶏の約6.5％に相当する841万羽が殺処分されたため、年末までの卵の供給量は去年を下回るとみられるということです。こ