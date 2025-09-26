中国の建国76周年を祝う記念式典が都内で開かれました。来賓として挨拶した自民党の森山幹事長は、日本産牛肉の早期輸出再開に向けた期待を述べました。【映像】都内で中国建国76周年の記念式典「中日両国は互いに重要な近隣国であり、中日関係を安定させ、発展させることは双方の根本的利益に合致しています」（中国・呉江浩駐日大使）25日に都内で開かれた記念式典で、呉大使は、中国で3日に行われた「抗日戦争勝利80年」の