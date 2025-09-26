自民党総裁選に立候補した小泉進次郎農相は26日の記者会見で、陣営が参考文例を示してインターネット配信動画へのコメント投稿を要請した件を巡り「参考例の中に一部行き過ぎた表現があった。申し訳ない」と陳謝した。