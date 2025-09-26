連邦捜査局（ＦＢＩ）のジェームズ・コミー元長官/Alex Kraus/Bloomberg/Getty Images via CNN Newsource（ＣＮＮ）米連邦大陪審は２５日、連邦捜査局（ＦＢＩ）のジェームズ・コミー元長官を起訴した。トランプ大統領による政敵訴追の取り組みは異例のエスカレートを見せている。コミー氏は長年にわたってトランプ氏と敵対してきた人物。２０１６年大統領選でトランプ陣営がロシアと共謀したかどうかの捜査を巡り、政府高官として