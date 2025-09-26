ディーツフードプランニングは9月27日・28日、流山おおたかの森S・C(千葉県流山市)で開催される「サステナブルウィーク」にキッチンカーを出店する。おから×こんにゃくのサステナブルフードを提供○ディーツの限定メニューを提供同イベントでは、サステナブルをテーマにした販売ブースやキッチンカーが集合する。ディーツのキッチンカーは「スクエアマルシェ」内に出店し、サステナブルを"おいしく体験"できる限定メニューを提供