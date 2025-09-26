１０月期のＴＢＳ系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」の第１話に武豊騎手らとともに出演することが発表された菅原隆一騎手（３３）＝美浦・小手川準厩舎＝が９月２６日、昔取った“きねづか”でドラマに貢献できたことを喜んだ。自身は映画「釣りバカ日誌」シリーズの浜崎鯉太郎役など幼少期は子役として活躍して、ドラマ出演は「女タクシードライバーの事件日誌２作られた目撃者」以来という。この日に美浦トレセンで取