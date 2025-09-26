オリオールズの球団公式インスタグラムが２５日（日本時間２６日）に更新され、菅野智之投手の仮装姿が公開された。メジャーで恒例行事となっている、各球団の新人選手が様々な仮装をしたまま遠征先まで移動する「ルーキー・ラギング・デー」の一環。菅野はバナナのかぶり物で仮装しており、他の選手も人気のアニメ「ミニオンズ」のキャラクター・ミニオンなどに扮（ふん）していた。オ軍はこの日が今季本拠地最終戦で、レイ