◆第２９回シリウスＳ・Ｇ３（９月２７日、阪神競馬場・ダート２０００メートル）出走馬１４頭の枠順が９月２６日、確定した。３歳時にケンタッキーダービー・米Ｇ１で５着に入り、２連勝でＪＲＡ重賞に初挑戦するテーオーパスワード（牡４歳、栗東・高柳大輔厩舎、父コパノリッキー）は４枠６番に決まった。ダート転向後は４戦２勝と底を見せておらず、先週まで３週連続で重賞を勝利している川田将雅騎手が手綱を執るジンセ