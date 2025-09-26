「Xiaomi 15T Pro」 小米技術日本(シャオミ・ジャパン)は、ライカと共同開発したトリプルカメラシステムを搭載したスマートフォン「Xiaomi 15T」シリーズを、9月26日に発売した。「Xiaomi 15T」と「Xiaomi 15T Pro」の2モデル展開で、価格はオープン、市場想定価格はXiaomi 15Tのメモリ12GB/ストレージ256GBモデルで64,800円前後から。 Xiaomi 15T(ローズゴールド、グレー