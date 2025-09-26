ⓒ2025, 株式会社 SDR & CJ 4DPLEX Japan “超特急”初となる、ライブ＆ドキュメンタリー映画『超特急 The Movie RE:VE』11月7日から全国公開の新規場面写真が公開された。併せてムビチケカード（オリジナルトレカ全9種ランダム付き）の発売が10月3日から開始される。【写真】『超特急 The Movie RE:VE』ムビチケカード＆場面カット6月より、東京、兵庫、愛知、埼玉の4大都市で実施した、超特急 史上最大