２６日午前５時半過ぎ、秋田県仙北市角館町白岩で、近くの自営業の男性（６２）が犬の散歩中にクマ１頭（体長約１メートル）に襲われ、顔に大けがを負い、右あごを骨折した。命に別条はないという。仙北署の発表によると、男性は午前５時半頃、犬を連れて外出。クマに襲われた後、歩いて帰宅し、家族が１１９番した。男性は秋田市内の病院に搬送され、治療を受けている。現場はＪＲ角館駅から東に約４キロの田園地帯。県警地