26日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝149円台後半で取引された。8月1日以来、約2カ月ぶりの円安ドル高水準を付けた。午前10時現在は前日比87銭円安ドル高の1ドル＝149円68〜70銭。ユーロは08銭円安ユーロ高の1ユーロ＝174円69〜74銭。米国の経済指標が米景気の底堅さを示す内容で、米連邦準備制度理事会（FRB）の追加利下げ観測が後退。米長期金利が上昇し、日米の金利差を意識した円売りドル買いが優勢だった。