ｐｌｕｓｚｅｒｏは続伸。２５日取引終了後、アップセルテクノロジィーズ（東京都豊島区）と共同で開発・運営するＡＩオペレーター「ｍｉｒａｉｏ」を基盤に、ホリイフードサービスの飲食店における予約受付業務の効率化を目的としたサービスを共同開発すると発表した。人手不足の解消とユーザー利便性の向上に資する次世代店舗運営の構築を目指す。これが材料視されている。