【その他の画像・動画等を元記事で観る】 UVERworldが主催する『VS シリーズ』で、SEKAI NO OWARIとのツーマンライブが12月26日に東京・日本武道館で開催されることが発表された。 ■UVERworldとSEKAI NO OWARIが同じステージに立つのは初 『VS シリーズ』はUVERworldが様々なアーティストを迎えて行う対バン企画。2024年はOfficial髭男dismとの公演が話題を集めた。 今回の共演はそれに続くも