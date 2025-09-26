大和ハウス工業が堅調推移。日本経済新聞電子版が２５日夜、「大和ハウス工業は米中小住宅メーカーのウィンザーから戸建て住宅事業を買収する」と報じた。今後の収益貢献を期待した買いが入ったようだ。記事によると、米南部ノースカロライナ州を地盤とするウィンザーの戸建て事業に関する土地や資産、住宅の建設などを担う従業員を大和ハウスは譲り受ける。買収額は数百億円とみられるという。