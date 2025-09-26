U-20ワールドカップに臨むU-20日本代表メンバーには海外組が3人選出された。そのうちの一人、DF喜多壱也は今年夏に京都サンガF.C.からソシエダBに期限付き移籍で加入。W杯の舞台を前に「どんな相手でも責任持って戦わなあかんなと思っている」と意気込みを語った。京都U-18所属時の2023シーズンに2種登録でルヴァンカップでデビューを果たし、24シーズンからトップチームに昇格した。同シーズンにもルヴァン杯と天皇杯に出場。