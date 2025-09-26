誰よりも世界を知る男が、世界に挑む“船越ジャパン”に加わった。U-20ワールドカップ(27日開幕)に臨むU-20日本代表に選出されたDF小杉啓太(ユールゴーデン)は20日にスウェーデンでのリーグ戦を終え、大会を目前に控えたチリ合宿から本格合流。派遣義務のない欧州組の招集は当初難航するとみられていたが、所属先の後押しを受けて世界舞台に乗り込んだ。現地時間25日夜(日本時間26日朝)、オンライン取材に応じた小杉は言葉に力