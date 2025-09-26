ウナギ・サヤカ東京ドームへの道vol.4前編（連載３：「プロレスを広めたい」ウナギ・サヤカが、今の王者たちに思うこと「何のためにベルトを持っているのか本当に見えない」＞＞）９月２日、ウナギ・サヤカは39歳の誕生日を迎えた。前夜からYouTubeとTikTokで同時配信を行ない、画面には「おめでとう！」のコメントが絶え間なく流れる。彼女はそのひとつひとつを読み上げ、途中で言葉を詰まらせた。目に涙がにじむ。９月２