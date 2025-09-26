10月4日、「とっとこハム太郎」が一番くじに登場します!「一番くじ とっとこハム太郎 〜ハムちゃんず!とっとこ登場なのだ!〜」今回の一番くじでは、ふわふわ生地のぬいぐるみから使いやすい雑貨まで、ハムちゃんずが大集合したかわいさ満点のアイテムが多数登場。SNSでは「おちり可愛いいいいいい〜」「激アツぅぅう」「トレカケース可愛すぎる。これはコンプしなければ」と話題に。発売前から2.9万ものいいねを獲得(9月24日時点)