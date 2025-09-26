電通の元契約社員という経歴を持ち、韓国のアパレルブランドの日本人公式モデルなど、マルチに活動している“令和のシンデレラ女優”藤崎里菜（36）が、胸元あらわな無防備な装いでカメラを見つめる自撮り動画を公開した。【映像】藤崎里菜、水着ショット＆胸元あらわな自撮り動画これまでにも、パリで開催された着物のコレクションに出演した時の様子、六本木や西麻布のバーで披露したDJスタイル、夏祭りでの浴衣ショットなど