韓国軍によりますと、26日朝午前5時頃、北朝鮮の商船1隻が海上の南北軍事境界線に当たる北方限界線を侵犯しました。韓国軍が警告放送と警告射撃を行うと、船は韓国の管轄海域の外に出たということです。【映像】北朝鮮商船が南北軍事境界線を侵犯 韓国軍が警告射撃韓国軍は「いかなる状況にも断固として対応し、北方限界線を守っていく」としています。（ANNニュース）