知的障害のある女性に駐車中の車の中でわいせつな行為をしたとして、障害者施設に勤める47歳の男が逮捕されました。警察によりますと、安部絢也容疑者は去年9月、埼玉県春日部市内などで、駐車中の車の中で障害者施設に入所する知的障害のある女性に、からだを触るなどのわいせつな行為をした疑いがもたれています。安部容疑者は当時、別の障害者施設に勤め、女性の母親の生活支援などを担当していて、事件当日は3人で会った後、女