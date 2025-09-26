アメリカのトランプ大統領は25日、イスラエルによるパレスチナ自治区ヨルダン川西岸の併合は「認めない」と明言しました。トランプ大統領は25日、「イスラエルがヨルダン川西岸を併合することは絶対に認めない」と表明し、イスラエルのネタニヤフ首相に直接伝えたことを明らかにしました。イギリスやフランスなどがパレスチナを国家として承認した対抗措置として、イスラエルがヨルダン川西岸を併合するのではないかとの懸念が高ま