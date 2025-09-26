◇ナ・リーグカブス―メッツ（2025年9月19日シカゴ）カブスの鈴木誠也外野手（31）が25日（日本時間26日）、本拠でのメッツ戦に「5番・右翼」で先発出場。4回の第2打席で8月6日のレッズ戦以来、出場39試合、161打席ぶりとなる28号本塁打。さらに6回の第3打席で2打席連続となる29号本塁打を放った。0―6の4回1死、メッツ先発・マクリーンのチェンジアップを強振。乾いた打球音を残した高い弧を描いて左中間スタンド上段へ