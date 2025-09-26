「カブス−メッツ」（２５日、シカゴ）カブス・今永昇太投手が今季１０勝目をかけて先発。２−８の六回途中９安打８失点で降板した。９１球を投げ、１０三振は奪ったものの２被弾、１四球と失点を重ねた。この日がレギュラーシーズン最後の登板とみられる今永は登板４試合連続で白星がなく、２年連続の２桁勝利はならなかった。今永は初回にニモの適時打などで２点を先取された。三回にはリンドアに左越えソロを浴び、四回は