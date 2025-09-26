エクアドル北部エスメラルダスの刑務所でギャング同士の衝突があり、１７人が死亡した/Antony Quintero/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）南米エクアドル北部エスメラルダスの刑務所で、対立するギャング同士の衝突があり、国家警察によると少なくとも１７人が死亡した。警察によると、事件の発端は、犯罪組織のロス・ティゲロネスから、ロス・ロボスやロス・チョネロスのメンバーなど、自分たちと関係のない受刑者を抹殺せよという指令