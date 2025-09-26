熊本市は、JR南熊本駅から市中心部に快速バスを走らせる実証実験を2026年1月から実施すると明らかにしました。 【写真を見る】「新水前寺駅の混雑」分散するか？熊本市がJR南熊本駅発の快速バスを来年1月から試行 朝のラッシュ時、新水前寺駅は熊本市電に乗り換える人たちで混雑し、積み残しが出ていることが課題となっています。 そのため、熊本市はJRの利用者を新水前寺駅と南熊本駅で分散させるため、南熊本駅と市中心部を結