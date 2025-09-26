元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂が２６日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜、午前８時）に出演。ドジャース大谷翔平の本塁打数に関するコメントで「ボケてました」とおわびした。番組では地区優勝を決めたドジャースを取り上げ、長嶋は自身がコメンテーターを務める金曜に優勝が決まったことで、「金曜日はいいですね。この話ができるというのが大変うれしいですし」と笑みを見せた。この試合では大谷