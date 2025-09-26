今年結成41周年。この6月には23作目のオリジナルアルバム『WHAT A WONDER WONDERLAND』をリリースしたPERSONZ。彼らが7月からスタートした全15本のツアー＜PERSONZ-2025「WHAT A WONDER WONDER LAND TOUR」＞が、9月12日に東京国際フォーラムCホールにてファイナルを迎えた。今回のアルバムタイトルを直訳すれば、“なんて素敵なワンダーランド！”という感じだろうか。以前からドリーミーな世界観を展開してきたPERSONZだが、今回