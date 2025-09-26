バイオリニストの廣津留すみれが２６日、金曜コメンテーターを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）を卒業した。司会を務める羽鳥慎一アナウンサーが発表した。廣津留は「コロナで帰国してから４年と少しお世話になりました。日本にいたからこそ見えたこともあれば、自分が見えている世界がいかに小さくて、まだ学ぶべき問題が世界には山積しているかっていうのを実感することになりました